Terremoto in California | scossa di magnitudo 6 | 4  Più di 60 mila case senza elettricità

QUOTIDIANO NAZIONALE

C è stata una forte scossa diin. Sulla costa occidentale degli Stati Uniti è stato registrato un sisma con magnitudo 6.4. Ilha colpito oggi la costa settentrionale della: lo rende noto l ...Dove è avvenuto ilin: non è il solo nelle ultime ore . I messaggi della popolazione sui social: paura per il sisma e le fughe di gas . Che cos'è lo spaventosoBig One ... Usa: terremoto oggi di magnitudo 6.4 nel Nord della California l’Istituto geofisico statunitense USGS ha reso noto che in California si è verificata una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.4. Allarme nello Stato, che teme il Big One.Una fortissima scossa di terremoto, di grado 6.4, ha colpito il nord della California nella mattinata di oggi. A riferirlo l'Istituto geofisico statunitense ...