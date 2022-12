Senzatetto | alla stazione di Grosseto nasce l' Help center - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'assessora Serena Spinelli: 'Vogliamo creare una rete di aiuti, che provi, oltre a dare un aiuto concreto, anche ad indirizzare queste persone verso forme di ...Accogliere e sostenere le persone senza dimora e in situazione di grave marginalità : con questo obiettivo nascestazione di Grosseto l'Help center . Un progetto reso possibile dalla collaborazione tra Ferrovie dello Stato Italiane e Coeso Società della salute , con il supporto del Comune di Grosseto e ... Senzatetto: alla stazione di Grosseto nasce l'Help center Dal diciannovenne egiziano morto di freddo una settimana fa Bolzano al clochard di 75 anni trovato senza vita all'alba di oggi su una panchina in via San Felice, nel centro di Bologna. L'emergenza fre ...Si è messa in moto la macchina dell'assistenza del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta – Cisom in favore delle persone senza dimora che si trovano ad affrontare il freddo nei mesi invernal ...