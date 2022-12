Salvatore Esposito ad un passo dallo Spezia | i dettagli

, centrocampista della Spal, sarebbe vicinissimo al trasferimento allo Spezia. Tutti i dettagli, centrocampista della Spal e punta di diamante della squadra di De ...Il mercato di gennaio deve ancora iniziare, ma lo Spezia è già attivo. In attesa di Joao Moutinho dall'Orlando City, i liguri sono ad un passo da. È in stato avanzato la trattativa con la Spal per il centrocampista classe 2000, capitano della formazione di Daniele De Rossi. Balla mezzo milione per trovare l'intesa definitiva ...Gotti. Un napoletano allo Spezia (LaPresse) UltimeCalcioNapoli.it E’ il caso, per fare un esempio, di Salvatore Esposito. Fratello di Sebastiano ed ex settore giovanile dell’Inter, sta facendo una ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...