Roma-Waalwijk in tv | canale | orario e diretta streaming amichevole invernale 2022

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le indicazioni per vedere in tv, partita valida comein preparazione alla ripresa del campionato, ormai tra sole due settimane. Prosegue il lavoro dei giallorossi, che dopo la parentesi della tournée in Giappone si sono spostati in Portogallo, dove hanno affrontato Cadice e Casa Pia, ottenendo una sconfitta e una vittoria, e ora se la vedranno con la formazione olandese. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di giovedì 22 dicembre, con la partita che sarà visibile insu Dazn. SportFace.

DAZN

Poi affronteranno gli olandesi dell'RKC. Il 4 gennaio, alle 16.30 si giocherà allo Stadio Olimpico- Bologna. Dopo il pareggio per 1 - 1 contro il Torino, la squadra di Mourinho riparte ...Commenta per primo Lareagisce dopo la brutta figura col Cadice e piega il Casa Pia (1 - 0). Mourinho lascia fuori ... Giovedì l'ultima amichevole contro il. Promossi: Sicuramente l'autore ... Diretta Roma-RKC Waalwijk: dove vederla in tv e live streaming Le indicazioni per vedere in tv Roma-Waalwijk, partita valida come amichevole invernale in preparazione alla ripresa del campionato ...La Roma vince 1-0 in amichevole contro il Casa Pia grazie a un gol di El Shaarawy. Ad Albufeira nella prima mezz’ora la squadra di Mourinho ...