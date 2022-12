Roma ‘Voglio uccidermi | non ce la faccio più’ | i poliziotti eroi salvano una ragazza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Voleva farla finita, aveva intenzione di uccidersi. E per farlo aveva ‘scelto’ il Ponte Vittorio Emanuele: voleva gettarsi nel Tevere, farsi trascinare dalle acque. E cancellare così la sua vita e tutti i suoi problemi, quelli che forse non aveva più la forza di affrontare. Era lì ferma, seduta sulla balaustra di marmo del ponte: sul viso le lacrime, nel cuore un dolore troppo grande da spiegare. Era decisa, voleva mettere la parola fine alla sua vita, ma non poteva certo sapere che sarebbe stata vista da un passante, che ha subito allertato la Polizia. Una chiamata tempestiva che l’ha salvata. Prati: 25enne in piedi sul parapetto di Ponte Vittorio, la corsa disperata per salvarlo L’arrivo della Polizia che sventa il suicidio Erano da poco passate le 2 di notte quando la Polizia, dopo aver ricevuto la chiamata, si è presentata lì, sul Ponte Vittorio Emanuele. Sulla balaustra di marmo ...