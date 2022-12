La Gazzetta dello Sport

L'aereo dei campioni del mondo dell'Argentina è atterrato a Buenos Aires nella notte. Sulla pista l'autobus scoperto che porterà, ...L'aereo dei campioni del mondo dell'Argentina è atterrato a Buenos Aires nella notte. Sulla pista l'autobus scoperto che porterà, ... "Muchahos" a tutto volume e Messi che abbraccia la Coppa: Argentina, l'arrivo a Buenos Aires 19 dic 2022 - Il coro dei tifosi riprende la canzone "Muchachos, Esta Noche Me Emborracho" dei La Mosca Tsé-Tsé ...Se nel 2006 in Germania il «Popopopo» intonato dai tifosi italiani divenne il tormentone dei mondiali, la colonna sonora di quelli in Qatar resterà per tutti «Muchachos», il canto argentino risuonato ...