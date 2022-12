Manovra | commissione Bilancio ferma i lavori all' alba | si riprende alle 13 - Ancora nessun emendamento approvato

AGI - Agenzia Italia

Non essendo stati raggiunti gli accordi politici necessari, l'esame dellainslitta al pomeriggio, in modo da rispettare i tempi dell'approdo domani alle 13 in Aula del disegno di ...L'anno scorso laè arrivata al Senato tra il 21 e il 22 dicembre e noi la stiamo portando ...le voci di incolmabili ritardi nell'iter approvativo del provvedimento da parte della... Manovra: verso il via libera domani notte in Commissione Termina dopo undici ore la seduta della commissione Bilancio della Camera sulla manovra, in cui non è stata approvato alcun emendamento. Nelle ultime quattro ore i lavori sono rimasti ...Le difficoltà incontrate dal governo sulla legge di bilancio, in particolare il tira e molla con l’Unione europea per i pagamenti elettronici, rischiano di compromettere l’approvazione della manovra e ...