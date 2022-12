L' Ue trova l' accordo sul tetto del gas La Russia minaccia | reagiremo

Verità e Affari

- L'intesa entrerà in vigore il 15 febbraio. Anche la Germania ha dato la sua approvazione. Contraria invece l'Ungheria, mentre Austria e Olanda si sono astenute. Ira di Mosca che giudica ...La giuria di Los Angeles nonl'unanimità sul caso dell'ex produttore di Hollywood accusato di stupro e aggressioni ... i giurati non hanno trovato l'"contro ogni ragionevole dubbio" su un ... Gas, l'Europa trova l'accordo sul price cap: sarà a 180 euro. Pichetto ... Dopo il via libera della Germania, il nostro Paese è l’unico in Europa a non aver ancora recepito la riforma: cosa farà il governo Meloni ...La guerra in Ucraina è al 300esimo giorno. Tutti i principali aggiornamenti in diretta di martedì 20 dicembre 2022 ...