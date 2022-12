Le condizioni di salute di Gianluca Vialli si aggravano | ricoverato in una clinica di Londra

La Gazzetta dello Sport

Ma la band era nei casini per via del deterioramento dellementali di Brian, del suo ... Ma il prezzo da pagare, in termini dimentale, è stato enorme, visto che non dormiva per giorni ...Domani è in programma il faccia faccia con il ministro Gennaro Sangiuliano - anche se c'è un margine di incertezza per ledidello stesso ministro - incontro pubblico dove il sindaco Gaetano Manfredi cercherà di ritagliare uno spazio privato per parlare con il titolare della delega alla Cultura nel ... Ansia per Vialli: le condizioni si aggravano. Tutti stretti intorno a Luca La madre 87enne è partita ieri per Londra, dove il capo delegazione azzurro è ricoverato e dove era stato curato per un tumore al pancreas. La scorsa settimana la pausa dagli impegni con la Nazionale ...C’è apprensione sulle condizioni di salute di Gianluca Vialli che secondo a quanto riporta la Gazzetta dello Sport si sarebbero aggravate. Da Londra, dove il calciatore vive, giungono notizie che vedr ...