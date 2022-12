QN Motori

IlTrofeo guarda al 2023, quando ripartirà inoltre il campionato asiatico, tornando ad affiancare le serie Europa e Nord America. Tante sono le novità Cominciando dal......tra i due si è completamente spenta dopo il rientro a sorpresa nella casa di Ginevra, ... InLed per un faccia a faccia con l'ex partner della Casa, l'influencer ha aggiunto: "Sono ... Lamborghini Super Trofeo 2023, tre serie in quattro continenti Dopo avervi svelato in anteprima la prima bozza di calendario, Lamborghini Squadra Corse ha rivelato tutti gli appuntamenti del Super Trofeo Europe del 2023. Si parte da Imola a maggio, in concomitanz ...L'ultima Lamborghini con il V12 aspirato in configurazione solo termica è la compagna di viaggio d'eccezione per questo itinerario attraverso la Toscana, che passa da Montecatini, Pistoia, Firenze e i ...