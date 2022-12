La loro Ghost Town nel 1981 fu per tre settimane al primo posto della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito

(Di martedì 20 dicembre 2022) È morto Terry Hall, cantantecelebre band ska inglese The Specials. Aveva 63 anni. I The Specials hanno fatto la storia del 2 tone ska È stato il cantante dei The Specials dal 1978 ale dal 2008 in poi. Terry Hall si è spento ieri, lunedì 19 dicembre, dopo una malattia. Nato nel 1959 a Coventry, poco fuori Birmingham, ebbe un’adolescenza che spesso definì complessa, soprattutto per via di alcuni abusi sessuali. La sua passione per la musica, però, lo spinse a cercare un luogo dove potersi esprimere. E così trovò la band punk degli Squad. Ma la svolta arrivò nel 1979 quando fu notato da Jerry Dammers, tastierista e principale compositore degli Specials. Dammers gli propose di diventare il frontman del gruppo. Lui accettò e così registrò i primi due dischiband. Uscirono The Specials ...

Sky Tg24

Lacanzone più nota, "Ghost Town" , divenne un inno per il malcontento che serpeggiava in Inghilterra nel 1981, e fu per tre settimane al numero uno delle classifiche del Regno Unito prima che ...Registrò coni due album The Specials e More Specials oltre al singoloGhost Town . Lamusica univa il punk e lo ska cavalcando il genere della new wave inglese . Dopo i The Specials