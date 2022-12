La legge di bilancio svela un governo europeista e una maggioranza rissosa

(Di martedì 20 dicembre 2022) Come le carte costituzionali indicano l’identità degli stati, le leggi dirivelano il profilo dei governi e lo stato dei rapporti interni alle maggioranze che li sostengono. La prima manovra economica del primoMeloni non fa eccezione. Il principale elemento a balzare agli occhi è la sostanziale continuità colche l’ha preceduto. Causa anche il cosiddetto caro bollette, i due terzi della somma stanziata verranno spesi nel solco delle misure varate e annunciate da Mario Draghi. La rivoluzione di chi teorizzava “il primato della politica” a scapito dello “strapotere dei tecnici” non si è dunque realizzata. Lo conferma, tra i tanti dati possibili, anche la scomparsa dalladidell’annunciato tetto di 60 euro di esenzione dall’obbligo dell’uso del Pos. Una retromarcia ...

