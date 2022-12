Kvaratskhelia | il piano del Napoli per riportarlo al top con l' Inter Gazzetta

IlNapolista

Ha cominciato la stagione senza riposare, a giugno ha giocato. E ha avuto la lombalgia. Novembre è stato il suo vero mese di vacanza, la Gazzetta dedica una pagina aldi recupero del Napoli per lui. Ne scrive Maurizio Nicita. Lo spaccapartite. Ecco cosa è stato per il Napoli Khvichanei primi tre ...... importante come lo sono state le due precedenti in Turchia: ci avviciniamoalle sfide cruciali in campionato". Spalletti si è in particolare concentrato su Raspadori e: "... Kvaratskhelia, il piano del Napoli per riportarlo al top con l'Inter ... Il giocatore georgiano sta trovando la giusta condizione fisica in vista della gara del 4 gennaio contro l'Inter.Napoli, Kvaratskhelia non si muove. Il talento georgiano resta tra i partenopei, a garantirlo il DS Giuntoli: un piano perfetto per lui.