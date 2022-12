I Giganti fanno tappa a Malaga

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Nella prestigiosa "Sala de Trofeos" dell'Università di Malaga, in collaborazione con l'Università di Sassari, l'archeologo Giorgio Murru e il fotografo Nicola Castangia hanno parlato dei "...Fu proprio a Castiglione Olona che misero in mostra tutte le loro abilità come nel caso delle due statuedei santi Cristoforo e Antonio chebuona guardia all'ingresso della chiesa di ... 80.000 anni fa in Australia c’erano vombati giganti “veri” TagsDinamoL’ANDALUSIA CONOSCE I GIGANTI DI MONT’E PRAMA GRAZIE ALLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA FONDAZIONE MONT'E PRAMA E DELLA DINAMO BANCO ...Orlando: "Soddisfatto per la nutrita partecipazione della gente, che ci ha fatto trascorrere un fine settimana all'insegna di un'atmosfera popolare e aggregante" ...