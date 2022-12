Gioca schedina da 1€ e ne vince 1milione

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’ indubbiamente un bellissimo regalo di Natale per il fortunato o fortunata, che grazie ad unada 1€ta al “Million Day”, ha vinto 1 milione di euro. La mega vincita è avvenuta a Massafra, presso la tabaccheria Santoro. Ad annunciarlo sono stati gli stessi gestori con un post su facebook, in cui sono apparsi sorridenti insieme ai classici festoni “vinti qui”. Non si sa chi sia il fortunato milionario, né se sia massafrese, fatto sta che la Dea bendata ha anticipato Babbo Natale in provincia di Taranto. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.