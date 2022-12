Gf Vip 7 | le prime parole di Antonino Spinalbese dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini

Leggi su isaechia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nel corso della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera,ha lasciato la Casa di Cinecittàla “vacanzina”. Prima di uscire dalla porta rossa, Alfonso Signorini ha fatto appartare l’ex Vippona eper i saluti. Fra i due sono volateal miele, con tanto di lacrime da parte dell’ereditiera. Si è mostrato particolarmente romantico anche l’hair stylist.la diretta, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha esternato un po’ di nostalgia, che è culminata nella giornata di oggi, quando si è messo a cantare da solo in giardino la canzone di Tiziano Ferro E fuori è buio.si è poi diretto in Confessionale, dove ha parlato ancora una volta della ...