Gas | l’Ue trova l’intesa “politica” sul price cap

(Di martedì 20 dicembre 2022) Alla finelo ha raggiunto quel faticosissimo accordo sul tetto al prezzo del gas, abbassando la soglia di guardia, oltre a quale scatterà il meccanismo alternativo di determinazione del prezzo. Un accordo che fa infuriare la Russia che resta stretta all’angolo. Ma vediamo i termini delraggiunti ieri dai Ministri dell’energia europei dopo il via libera di massima dato dai leader nel weekend. Ilcap a 180 euro Ilcap o tetto al prezzo del gas è stato fissato a 180 euro per mwh, su un livello medio basso rispetto alle trattative che oscillavano fra 160 e 220 euro per mwh. Un meccanismo alternativo di calcolo del prezzo, slegato dal mercato TTF di Amsterdam, sarà attivabile a partire da febbraio quando il prezzo raggiungerà o supererà questa soglia per venti giorni oppure quando il prezzo, sempre ...