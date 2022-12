Elettra Lamborghini e quella rivelazione inaspettata sulla sorella Ginevra

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 dicembre 2022) Come ben sappiamo,ha fatto – nuovamente – il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7 per rimanervi circa una settimana. Difatti, l’ex Vippona ha abbandonato il reality show nel corso della puntata di ieri, lunedì 19 dicembre, dopo essersi salutata con Antonino Spinalbese (colui che aveva richiesto, in diverse occasioni, la sua presenza all’interno della casa). Ma, ora, quello che ha creato maggior scalpore pare che siano state alcune dichiarazioni fatte dadie con la quale aveva litigato – in merito alla sua situazione sentimentale. A rivelarlo, ci avrebbe pensato Giulia Salemi che, dopo uno scivolone, ha confermato l’esistenza del fidanzato dell’ex gieffina. Ecco come sono andate le cose. Potrebbe interessarti: ...