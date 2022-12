Diciannovesima giornata Serie B 2022 2023 | le designazioni arbitrali

Tutto C

Per la prima volta nella storia in Serie B la terna arbitrale sarà tutta al femminile. La Can ha reso noto le designazioni per la: oltre a due fischietti internazionali, Mariani e Guida, impegnati rispettivamente a Bari e Como, è stata scelta una terna tutta femminile per Frosinone - Ternana . A dirigere ...... e ripropone il classico 'Boxing Day', ovvero il turno del 26 dicembre, che quest'anno coincide con ladel campionato cadetto. Una full immersion di partite, visto che tutte ... FOCUS TC - Serie C, 19^ giornata: la Top 11 del Girone B La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Nell'incontro di Serie B tra Frosinone e Ternana ci sarà una terza arbitrale composta da sole donne Ci sarà una terna arbitrale composta di sole donne per la gara tra Frosinone e Ternana, valevole per ...