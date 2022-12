Di Maria | testa alla Juve | sognando il Rosario Central E un altro club ci prova | Primapagina

(Di martedì 20 dicembre 2022) 2022-12-20 00:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’uomo delle finali ha colpito anche questa volta, Angel Diha lasciato il segno in maniera decisiva e ha aiutato l’Argentina di Leo Messi a conquistare la Coppa del Mondo. Le lacrime spese a più riprese durante la finale con la Francia hanno diversi significati, sicuramente mancava questo per coronare una carriera incredibile. E ora? Ora El Fideo vuole essere più forte anche di tutti i rumors, quelli che parlano di una possibile fine anticipata del suo rapporto con la. Non è così, almeno questo è quanto trapela dal suo entourage: come ribadito anche prima del Mondiale, l’intenzione di Diè quella di onorare il contratto con lae possibilmente trascinarla al ...

