Cosmary Fasanelli | esce dalla piscina e il seno straborda | hai esagerato

(Di martedì 20 dicembre 2022)è la Velina di punta in questi anni di Striscia la Notizia e una sua fotografia lascia senza fiato per il suo splendore. La televisione sta avendo sicuramente un grosso contraccolpo per quanto riguarda la popolarità in questi ultimi anni, soprattutto perché la rete sta scalzando sempre di più il piccole schermo nel ruolo di principale fonte di informazione. Questo dunque ha obbligato è sempre di più le varie emittenti a creare delle piattaforme on demand, in modo tale da poter rimanere sempre di più al passo coi tempi per poter provare a vincere questa vera e propria battaglia con la rete. Striscia la Notizia per sua fortuna sta continuando a essere molto apprezzata, soprattutto perché dà l’opportunità a una quantità impressionante di attrici e di modelle di poter intraprendere la carriera da sempre sperata. Una di quelle che sta ...

Striscia la notizia

Il volto della new entry, che ora farà coppia con l'altra titolare, non è però del tutto sconosciuto al pubblico di Canale 5 : infatti, è uno dei volti di Paperissima Sprint , in ...La bionda new entry di 'Paperissima Sprint', due volte campionessa italiana under 21 di danza sportiva, realizzerà gli stacchetti assieme alla Velina mora. ' Anastasia sta bene - ... Anastasia Ronca ha il Covid19: in prestito da Paperissima Sprint la ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Stasera 19 dicembre a Striscia la notizia c'è stato un cambio tra veline: Anastasia Ronca è stata sostituita da Valentina Corradi ...