Caro Porro | caccia al tesoro | ti danno già per “libro passato”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gen.Le dott., sabato mattina all’insegna dei regali di Natale e di conseguenza tra questi non poteva mancare Il Padreterno è liberale (auto-regalo). La ricerca del suoè stata assai ardua in quel di Cesena ove risiedo. Tentativo 1: Libreria Coop (siamo in Romagna…), due sole copie nascoste, ma veramente nascoste nello scaffale “attualità”, però c’erano almeno…In vetrina Cazzullo, Saviano e Scanzi come se piovesse… Tentativo 2: Libreria Ubik in pieno centro davanti al Duomo, neanche l’ombra, “saggistica”, “attualità'”, “economia”, “politica”… nulla; quindi chiedo alla commessa e… niente, non lo tengono, in catalogo non risulta. Tentativo 3 (ultimo perché le librerie queste sono): Mondadori…El Dorado!!! Eureka! Trovato! Non esposto in prima vista (ribadisco, siamo in Romagna), ma le copie non mancavano! Leggerò con passione e attenzione e ...