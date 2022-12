(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) –ha completato positivamente il processo di audit sulladied è dunque la prima azienda indel settore e-commerce ad aver ottenuto lada Bureau Veritas, ente accreditato Accredia. Lo comunica l’azienda in una nota. La prassi è parte integrante delle priorità strategica della Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volta a incentivare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre i gap di retribuzione basati sul. “Questo importante riconoscimento conferma la validità del percorso intrapreso nell’implementazione di politiche aziendali a sostegno dell’inclusione e delladi. In ...

... sicuro e inclusivo" ha commentato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager per.it e.es. La certificazione, che ha una validità di tre anni e sarà soggetta a monitoraggio annuale, ...La capacità didi innovare per i clienti si basa sulle diverse prospettive e competenze delle persone dei nostri team. Crediamo che costruire una cultura accogliente e inclusiva sia ... Amazon ottiene Certificazione per Parità di Genere in Italia Amazon sostiene anche la genitorialità offrendo un congedo parentale esteso. In Italia, tutte le coppie sposate, conviventi e di fatto possono usufruire della policy di parental leave che prevede fino ...Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Amazon Italia ha completato positivamente il processo di audit sulla parità di genere ed è dunque la prima azienda in ...