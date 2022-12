(Di martedì 20 dicembre 2022) Unaldel gas "il" mentre "mercati del gas aperti, trasparenti e senza restrizioni e non discriminatori sono più che una necessità". Lo ha detto il ministro dell'...

Agenzia ANSA

Unal prezzo del gas "destabilizza il mercato" mentre "mercati del gas aperti, trasparenti e ... Nel 2021 l'è stato il principale fornitore di gas all'Europa dopo Russia e Norvegia. .L'Unione Europea ha fissato unal prezzo del gas, un "price cap", a 180 euro. Questo meccanismo di correzione del mercato del ... al posto della Russia, il Qatar, l', gli Stati Uniti e la ... Algeria, un tetto al prezzo del gas destabilizza il mercato - Ultima Ora Un tetto al prezzo del gas "destabilizza il mercato" mentre "mercati del gas aperti, trasparenti e senza restrizioni e non discriminatori sono più che una necessità". (ANSA) ...(ANSA) - ALGERI, 20 DIC - Il ministro dell'Energia algerino Mohamed Arkab ha criticato le misure Ue per imporre un price cap al gas: "Le misure unilaterali dell'Unione Europea per fissare un tetto ai ...