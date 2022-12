Treviso | tamponato da un pirata | tenta di mettersi in salvo e viene ucciso da un' altra auto | Livio Babetto muore a 44 anni

ilmessaggero.it

Mentre il pirata scappava, Livio Babetto , il 44enne che lui avevae spinto nel fosso, venerdì notte a Quinto di sulla regionale Noalese, veniva travolto e ucciso da un'altra vettura. ...Il giovane trevigiano che lo haed è fuggito era ubriaco due volte oltre il limite. ... La Procura diha aperto un fascicolo per omicidio stradale e nelle prossime ore il magistrato ... Treviso, tamponato da un pirata, tenta di mettersi in salvo e viene ucciso da un'altra auto: Livio Babetto muo NOALE (VENEZIA) - «Era sulla strada, non l'ho visto». Non si dà pace la 25enne veneziana che venerdì notte ha travolto e ucciso Livio Babetto. La giovane, ...Omicidio a Milano. Un uomo è stato ucciso, questa mattina, in un bar alla periferia del capoluogo lombardo nel quartiere Corvetto in ...