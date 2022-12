Tennis | Australian Open Wild card per Venus Williams

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La statunitense, 42enne, giocherà in singolare nel Major di Melbourne. ROMA -, a 42 anni, al contrario della sorella Serena, non ne vuol sapere di appendere la racchetta al chiodo. La ...

Corriere dello Sport

La tennista statunitense ha ricevuto infatti una wild card per partecipare agliOpen, al via al Melbourne Park il 16 gennaio. Venus giocherà la prova Slam in Oceania 25 anni dopo il suo ...... nel quale Venus Williams appariva ben lontana dal voler smettere di giocare a, con il sogno di poter semmai competere già al prossimoOpen, è arrivato un importante aggiornamento ... Venus Williams giocherà gli Australian Open MELBOURNE (Australia) - A distanza di un quarto di secolo, Venus Williams giocherà ancora gli Open di Australia. La tennista statunitense ha ricevuto una wild card per giocare gli Australian Open in p ...Dopo un video pubblicato un paio di settimane fa su Youtube, nel quale Venus Williams appariva ben lontana dal voler smettere di giocare a tennis, con il sogno di poter semmai competere già al prossim ...