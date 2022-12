Stop elettricità a Kiev e in 10 regioni dopo attacco russo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'erogazione di corrente elettrica è stata interrotta ae in 10dell'Ucraina in seguito agli attacchi russi della notte scorsa: lo ha reso noto il gestore elettrico. . 19 dicembre 2022

Agenzia ANSA

