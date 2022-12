Stasera in TV | 19 dicembre | Su Rai 1 c’è Le Mans ’66

(Di lunedì 19 dicembre 2022)in TV, 19, troviamo l’ottimo film “Le’66 – La grande sfida” in prima visione su Rai 1. Torna anche uno dei cult dell’action, il Die Hard – Duro a morire, con Bruce Willis (Italia 1). Sempre sui canali Mediaset torna un classico del cinema italiano: su rete 4 va in onda “Il Marchese del Grillo”, uno dei più importanti lavori di Alberto Sordi. CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME SU CINEMA, TELEVISIONE E SERIE TV SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.itin TV, 19: la programmazione dei primi 21 canali RAI 1 21.35 Le'66 - La grande sfida (FILM 1ªTv) Sportivo-azione ...

Cecilia Uzzo Serie tv 21:25 domani serain onda 20 Dic Va in onda in prima serata "Filoumena Marturano ", film tv martedì 20su Rai1 . Vanessa Scalera interpreta la protagonista (che dà il nome al film) dell'opera tratta ...I pronostici di lunedì 19, ci sono posticipi di Serie B e Serie C, la Roma in amichevole e altri campionati minori in Europa. Si concludela diciottesima giornata di Serie B con il posticipo tra Perugia e ... Programma TV di stasera, domenica 18 dicembre 2022. Su Italia 1 la prima visione di 'Din Don 5 – Bianco Natale Stasera in tv, domenica 18 dicembre, su Canale 5 appuntamento con Viaggio nella grande bellezza, serata evento dal titolo La terra di Gerusalemme, inizio alle ore 21.20…