Sanremo 2023 | Amadeus svela il primo ospite | arriva Salmo e avrà un ruolo speciale | ecco cosa farà

Adnkronos

Grande annuncio di Amadeus al TG1: anche Salmo a, ecco che cosa ...La nuova versione pianistica di 'Sirio' e la partecipazione aproiettano il rapper in un'altra dimensione. Forse per la trap è arrivato il momento della maturità. O della ... Sanremo 2023, Amadeus: "Salmo sarà con noi la prima e l'ultima serata" Madame è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce” ...Il rapper Salmo sarà ospite nella prima e ultima serata del Festival di Sanremo: ad annunciarlo è stato il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus ...