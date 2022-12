Rapita da neonata | la ritrovano dopo 50 anni | una speranza per tanti casi di cronaca

Leggi su ck12

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Notizia sconvolgente quella che in questi giorni ha coinvolto una famiglia del Texas.più di cinquant’, è stata ritrovata: la storia Purtroppo non sono pochi idi rapimento di neonati. Babysitter, genitori o figure ad essi vicini li portano via per i motivi più svariati, dalla gelosia nei loro confronti fino alle gravissime volontà di ritorsione o torto contro la famiglia stessa. bambina(www.ck12.it)In Texas, nel 1971, una bambina di solo dueè statadalla sua baby sitter e, da quel momento, di lei non si è saputo più niente. La famiglia, però, non si è mai arresa e mamma e papà hanno lottato duramente per ritrovarla, condividendo annunci su Instagram e Facebook, andando in televisione e facendo tutto il possibile: nonostante gli...