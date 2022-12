ilGiornale.it

... Mimmo Lucano, viste le ombre emerse nel suo pseudo progetto di integrazione; e infine. ... Quasi quasi mi dispiace per loro: sono nel mezzo di un pericolosoideologico. - A Repubblica ...... Mimmo Lucano, viste le ombre emerse nel suo pseudo progetto di integrazione; e infine. ... Quasi quasi mi dispiace per loro: sono nel mezzo di un pericolosoideologico. - A Repubblica ... Patatrac Soumahoro, i migranti si possono "deportare" e Messi ... Quindi, oggi...: l'accordo Ue sul tetto al prezzo del gas, la minaccia del Qatar sul Gnl e Fabio Capello - State a sentire cosa fanno in Gran Bretagna: secondo un tribunale britannico, "è legale" il p ...