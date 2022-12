Napoli | tornano Anguissa | Lozano e Olivera | primo allenamento post-Mondiali

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilè tornato ad allenarsi per preparare la prossima amichevole invernale contro il Lille, che andrà in scena mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00 nella cornice dello Stadio Maradona. Dopo la consueta fase di attivazione in palestra, il gruppo guidato da Luciano Spalletti si è sato sul campo 2 dove ha svolto seduta tecnico tattica e lavoro aerobico; in chiusura con serie di partitine a campo ridotto.giorno di lavoro dopo gli impegniper: i tre azzurri hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo. Politano ha svolto seduta con la squadra, mentre Rrahmani ha svolto prima parte di lavoro con il gruppo e successivamentepersonalizzato. SportFace.

