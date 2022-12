Mondiali | fa discutere Bisht a Messi | il Qatar ' ci celebra'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Fa, e non poco, il '' fatto indossare dall'emiro del, Tamim bin Hamad Al Thani, a Leo, un attimo prima che ritiri la Coppa del mondo a Doha. Si tratta in ogni caso di una '...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Fa, e non poco, il 'Bisht' fatto indossare dall'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a ... Si tratta in ogni caso di una 'foto' iconica che vivrà per sempre nella storia deie ...E proprio nel momento di questa premiazione Dibu Martinez ha fatto un gesto che ha fattoin tutto il mondo. Il gesto del portiere dell'Argentina nella finale deiIl premio per il ... Martinez, miglior portiere del Mondiale ma quel gesto con il trofeo fa discutere Sta facendo discutere la presenza di Salt Bae sul prato del Lusail Stadium nel bel mezzo dei festeggiamenti dell’Argentina dopo la vittoria dei Mondiali. Il cuoco diventato un’icona su Instagram è ...Fa discutere, e non poco, il 'Bisht' fatto indossare dall'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a Leo Messi, un attimo prima che ritiri la Coppa del mondo a Doha. (ANSA) ...