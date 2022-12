Mondiali 2022 | lo sfogo di Antinelli | “Insulti e calunnie per eliminarmi”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – “I miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato afabbricando, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo”. E’ loche Alessandro, protagonista della spedizione di Raisport aidi Qatar, affida a Twitter. Il giornalista chiude l’avventura alla World Cup con un bilancio riassunto in 4 messaggi. “Grazie alla mia squadra. Avete dato tutti il massimo e siete stati una famiglia. Un grazie speciale al mio capo Donatella Scarnati fonte continua di ispirazione. Mi mancherai tanto. Ma so che verso le 7 del mattino continueremo a sentirci per fare il punto”, scrive. “Grazie alla mia squadra di talent. Prima che super opinionisti siete super ...

Corriere della Sera

Siparietto divertito tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero alla cena di gala della finale deidi Qatar. Il campione della Roma saluta Del Piero e poi accennando al suo completo azzurro lo prende in giro: ma come te sei vestito Pari un tranviere!" e ancora battute poco dopo ...E' successo prima della favola della nazionale del Marocco aidi calcio. Chissà Mustapha quanto ne avrebbe parlato, ogni giorno, con i colleghi di lavoro nella ditta di prefabbricati di ... Da Szczesny a Dia, Giroud e Di Maria: la «top 11» della serie A ai Mondiali di Qatar 2022 La sconfitta della Francia ai Mondiali in Qatar non è stata accettata da tutti. Così sono state sollevate le prime critiche, in particolare al ...Francia, Zidane in pole se Deschamps dice addio: le ultime. L’ex allenatore del Real Madrid era già stato accostato alla panchina della Nazionale dopo l’eliminazione negli ottavi dell’Europeo dello sc ...