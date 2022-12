Le celebrity rilanciano l’abito in pizzo | l’inaspettato passe-partout delle Feste

Leggi su amica

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Romantico, delicato ma anche seducente e a tratti irriverente. L’abitoè la scelta poco scontata per chi desidera osare con il proprio look. Da Olivia Wilde all’attrice del momento, Jenna Ortega, fino alle it-girl più consolidate come Kylie Jenner ed Emily Ratajkowski. Lela tendenza macramè. Il capo che tutte hanno (o dovrebbero avere) nell’armadio si riscopre di tendenza grazie a silhouette dalla spiccata femminilità e dettagli see through. Per Natale, Capodanno, ma anche tutta la stagione: un vestito inè ilretro chic. L’identikit dell’abito inAI 22/23 Coco Chanel considerava il“unaimitazioni più belle della fantasia ...