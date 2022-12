Guendalina Tavassi | dopo il carcere l' ex marito Umberto torna sui social | ecco cosa ha detto

Tag24

L'ex marito di, Umberto D'Aponte, torna sui social . Sul suo profilo Instagram , insieme a sua sorella Mery, Umberto sorride e fa battute. Dopo il periodo in carcere per le denunce di...Umberto D'Aponte, ex marito di, è tornato a parlare via social dopo l'esperienza del carcere. Torna a parlare l'ex marito di, Umberto D'Aponte , e lo fa via social dove era mancato per diverso ... Guendalina Tavassi: età, marito, figli, fratello dell'ex gieffina L’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, torna sui social. Sul suo profilo Instagram, insieme a sua sorella Mery, Umberto sorride e fa battute. Dopo il ...Umberto D'Aponte torna a parlare di questo ultimo anno e di come sta affrontando la sua nuova vita insieme ai suoi cari ...