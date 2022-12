“GF VIP” 7 | Sonia Bruganelli assente nel periodo natalizio | chi la sostituisce

(Di lunedì 19 dicembre 2022) News Tv.lascia “GF VIP“. Durante il, come successo lo scorso anno,lascerà il “Grande Fratello Vip“. L’opinionista del reality show non è disposta a rinunciare alle vacanze insieme alla famiglia e pare addirittura che nel contratto ci sia una clausola che le consente di lasciare il programma durante il Natale. Queste ovviamente sono indiscrezioni che non sono mai state confermate dalla diretta interessata. In ogni caso, anche quest’anno lasaràper alcune puntate, ma chi la sostituirà? (Continua…) LEGGI ANCHE: Mediaset sospende due programmi, a casa Mario Giordano e Paolo Del Debbiolascia il “GF VIP” 7 Come avvenuto lo ...

Fanpage.it

Alla sua seconda esperienza come opinionista del GFBruganelli aveva annunciato di doversi assentare per qualche settimana dal suo ruolo su Canale5 e proprio come aveva fatto un anno fa. Si aprono così diverse possibilità per la sua ...Al 'Grande Fratello' Alfonso Signorini apre la puntata affrontando subito i temi più caldi, ... SecondoBruganelli su questa cosa la ragazza un po' ci gioca. IL VERDETTO DEL TELEVOTO - Tutti i ... La borsa da 40 mila euro sfoggiata da Sonia Bruganelli al GF Vip ... Dopo qualche giorno di crisi e la rottura del loro fidanzamento, al Grande Fratello Vip nel weekend è “scoppiato” un piccolo riavvicinamento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Tuttavia, no ...Sonia Bruganelli lascia la poltrona da opinionista del “GF Vip” per 4 settimane: chi potrebbe prendere il suo posto al fianco di Orietta Berti ...