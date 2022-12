Funerali Mihajlovic | l’arrivo in Basilica e il saluto dei presenti VIDEO

Corriere dello Sport

Tutta Roma si ferma per salutare per l'ultima volta Sinisa; l'orario deiera fissato per le 11.30, ma già da diverso tempo prima c'erano già oltre duemila persone radunate all'esterno della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei ...ROMA - Roma e l'Italia si stringono per l'ultimo saluto a Sinisa. Migliaia di persone si sono raccolte all'esterno della Basilica di Santa Maria degli ... in attesa dell'inizio dei... I funerali di Mihajlovic in diretta: la cerimonia LIVE da Roma Il mondo del calcio saluta Sinisa Mihajlovic ai funerali a Roma: a fare per primi ingresso in chiesa i giocatori e la dirigenza del Bologna del tecnici Thiago ...Oltre duemila persone si sono radunate all’esterno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica a ...