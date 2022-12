Fideuram-ISPB | più di mezzo secolo di progetti

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In totale di 322 miliardi di masse gestite e oltre 6.600 private banker divisi in cinque reti. Proventi operativi netti per 1.749 milioni e risultato netto pari a 750 milioni nei primi nove mesi del 2022. Questi sono solo alcuni dei numeri di- Intesa Sanpaolo Private Banking, che il prossimo anno spegnerà 55 candeline. Un traguardo di cui Panorama ha parlato con Tommaso Corcos, amministratore delegato e direttore generale. Tommaso Corcos è l’a.d. di. Come affrontate l’anniversario in arrivo? Questo compleanno fotografa un periodo di cambiamento e crescita: continuiamo a progettare e a investire sia attraverso lo sviluppo all’estero, sia attraverso la trasformazione Esg: siamo stati tra i primi gruppi di private banking ad aderire alla Net zero asset managers iniziative. Senza dimenticare l’attenzione ...