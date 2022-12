Consiglio Figc | Gravina | “Caso D’Onofrio gravissimo | ora meccanismo di controllo a 360 gradi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “? Una vicenda che ha segnato, è un soggetto che è stato nominato mentre era stato arrestato. Stiamo parlando di un fatto di una gravità inaudita, se poi a questo aggiungiamo che aveva avuto anche un permesso per curarsi dalla ludopatia si completa l’opera. Dovevamo dare una risposta, le dimissioni di Trentalange non è l’unica. Partirà undia 360, molto più approfondito di quel che già facciamo in Federazione. Riteniamo che sia arrivato il momento di incidere”. Lo ha detto il presidente dellaGabrieleal termine deldellaa proposito della situazione dell’Associazione italiana arbitri. SportFace.