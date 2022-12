Cnn | Iran viola gli account social dei manifestanti detenuti

Agenzia ANSA

Il governo iraniano accede agli account social delle persone detenute e le aziende tecnologiche non sembrano attrezzate per evitarlo: lo scrive la Cnn che ha raccolto la testimonianza di una detenuta nella famigerata prigione di Evin a cui durante gli interrogatori in carcere sono state presentate come prove le sue chat con amici. Negin (nome ... Controllo arbitrario Alcuni dei media coinvolti, ad esempio la, negano che i loro giornalisti ... Il tweet della Guida suprema dell'Iran non è stato rimosso. Altre comunicazioni testimoniano ... Intervista ad Aaron David Miller, analista e consigliere delle Amministrazioni Usa sul Medio Oriente: "Per liberarsi della dittatura serve una lotta di ..."