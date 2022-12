' Chi non si è vaccinato contro il Covid è più a rischio di incidenti stradali' | lo studio che ha dell' incredibile

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sembra una boutade, ma stando all'articolo scientifico pubblicato su The American Journal of Medicine, le persone che non si sono vaccinateilhanno molte più probabilità di essere ...

Il Fatto Quotidiano

Ce ne sono molte, matutte. È essenziale per ovviare, tra gli altri, all'enorme problema dell'... Secondariamente è importante conoscereè il venditore dell'opera, quali sono i documenti che la ......risponde alle domande su una possibile apparizione di Oliver Queen LEGGI - Stephen Amell critica Elon Musk per l'uso di un meme dell'Arrowverse Amell ha inoltre svelatointerpreterebbe segli ... Santanché insiste sulle spiagge libere: “Vi sembra giusto che chi non ha possibilità sia messo in… Da Torino a Milano: le scuole ucraine in Italia consentono ai bambini-profughi di proseguire gli studi, ma anche di mantenere vivo il legame con la loro terra. Abbiamo intervistato chi, ogni giorno, l ...Da Netflix a Prime Video e tutte le altre piattaforme, una guida ai film natalizi da godersi sul divano durante queste feste di Natale 2022.