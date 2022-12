Asta record per l’animatronic di E T | valore di quasi 4 milioni

la Repubblica

... le quattro pagine autografe di Keplero andate all'da Bonhams a New York e battute per la cifradi 1.008.375 di dollari. I fogli in latino contengono calcoli e note sulla velocità ...Quest'anno moltisono stati infranti, primo fra tutti il tetto del miliardo di dollari per una singola(l'eclettica collezione di , all'incanto da New York lo scorso 10 novembre, è stata ... Asta record per Keplero: manoscritto battuto per più di un milione di dollari Vendute a New York quattro pagine autografe in latino del grande astronomo tedesco che appartenevano allo scrittore Stefan Zweig ...Bene il Fine Art e il segmento del lusso ma è l'Asia il vero motore dello sviluppo futuro dove il gruppo è impegnato in una serie di investimenti ...