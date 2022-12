Argentina campione | protesta dalla Francia | “Gol di Messi irregolare”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Andava annullato il secondo gol di Leonella finale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta ai rigori dall’contro la. Il quotidiano francese L’Equipe viviseziona la finale giocata ieri: la sfida è terminata 2-2 nei 90 minuti regolamentari, poi si è chiusa 3-3 dopo i supplementari e l’epilogo è arrivato ai rigori. Secondo L’Equipe, il gol del provvisorio 3-2 per l’è viziato da un’irregolarità: “Avrebbe dovuto essere annullato dall’arbitro della partita, Szymon Marciniak”. Il motivo? Il quotidiano pubblica un’immagine ripresa dall’interno della porta francese: Jules Kunde prova invano a respingere il pallone calciato dae ribatte quando la sfera ha già oltrepassato la linea di porta. Prima che il pallone entri in rete però, afferma L’Equipe, le riserve ...

La Gazzetta dello Sport

L'aereo con la Nazionale di ritorno dal Qatar è atterrato a Roma per ripartire dopo un'ora alla volta di Buenos Aires AGI - L'aereo della nazionaledel mondo è atterrato per uno ...In piedi, con la coppa in mano, mentre saltella sul tavolo al centro degli spogliatoi. Lionel Messi ha festeggiato così, coi propri compagni, che cantavano i cori, la vittoria ai mondiali di calcio ... Le homepage del trionfo: così il mondo celebra l’impresa dell’Argentina Un sogno che questi ragazzi hanno regalato a un popolo, a una nazione, a 45 milioni di argentini che non volevano altro che poter festeggiare questa coppa. Sei qui: Home » News Inter » Chiedono di Mes ...Il macellaio influencer è sceso sul campo di gioco per esultare con la squadra di Leo Messi, ed è perfino riuscito a toccare l’intoccabile trofeo a dispetto di ogni regola ...