Ancelotti ct del Brasile? La smentita | ' Se il Real non mi caccia | resto fino al 2024'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'allenatore dei Blancos si vede ancora a Madridal termine della prossima annata. Ronaldo? 'Non credo che l'Arabia possa essere adatta a lui in questo ...

Corriere dello Sport

L'allenatore dei Blancos si vede ancora a Madrid fino al termine della prossima annata. Ronaldo 'Non credo che l'Arabia possa essere adatta a lui in questo ...2022 - 12 - 19 10:30:13 Le immagini in diretta da Roma 2022 - 12 - 19 09:41:52: Sinisa e Sconcerti persone oneste, schiette e sincere Carlo, allenatoreReal Madrid, a ... Ancelotti ct del Brasile La sua risposta è categorica: "Fino al 2024..." L'allenatore dei Blancos si vede ancora a Madrid fino al termine della prossima annata. Ronaldo "Non credo che l'Arabia possa essere adatta a lui in questo momento" ...Oggi a Roma i funerali di Sinisa Mihajlovic. Le esequie alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alle ore 11.30. Annunciata la presenza al gran completo del Bologna, ...