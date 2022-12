18esima giornata Serie B 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo i due anticipi che hanno aperto la, Reggina-Bari(0-0) e Pisa-Brescia(3-0), si sono giocate le altre gare. Cade la capolista Frosinone a Marassi contro il Genoa(1-0) che sale al terzo posto.agguantando i pugliesi. Sconfitte pesanti per Cagliari e Parma, rispettivamente a Palermo(2-1) , in casa pèr mano della Spal(1-0). Vincono in trasferta Ascoli, a Cosenza(1-3), Como a Terni(0-3) e Sudtirol a Cittadella(0-2). Termina in parità Modena-Benevento(1-1).: I RISULTATI CITTADELLA-SUDTIROL 0-2 COSENZA-ASCOLI 1-3 GENOA-FROSINONE 1-0 MODENA-BENEVENTO 1-1 PALERMO-CAGLIARI 2-1 PARMA-SPAL 0-1 PERUGIA-VENEZIA PISA-BRESCIA ...