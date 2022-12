Ucraina | Kiev | “Oltre 98mila soldati Russia uccisi”

TGCOM

Gli Usa cercarono di impedire all'di uccidere il capo di stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov. Lo ...le truppe russe al fronte e non condivisero l'informazione conper ...E' quanto ha dichiarato lo Stato maggiore dell'esercito di, affermando che 98.280 militari russi sono stati uccisi in. Di questi, 590 hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Ucraina denuncia: Mosca ha ripreso attacchi con droni iraniani | Sindaco Kiev: nella Capitale 2/3 case ha di nuovo elettricità (Adnkronos) – Sono più di 98mila i soldati della Russia morti in Ucraina dallo scorso 24 febbraio, quando è iniziata l’aggressione voluta da Mosca. E’ quanto ha dichiarato lo Stato maggiore dell’eserc ...Il ministro della Difesa rivendica le scelte del governo sull'invio di armi a Kiev e si scaglia contro il M5S: "A loro interessa solo fare demagogia" ...