Pressing dalla Premier per Vlahovic | la volontà della Juventus è chiara

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dusanfinisce nel mirino di club importanti diLeague. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di TuttoSport infatti Manchester United e Arsenal sarebbero piombati sull’attaccante serbo.League Il Chelsea invece sembra essersi defilatocorsa al bianconero. Dopo aver annunciato Nkunku, i Blues hanno dirottato le loro attenzioni su Fofana del Molde.su: lalo mette al centro del progetto La Juve non ha però alcuna intenzione di lasciar partire, sul quale sono stati investiti oltre 70 milioni, mettendolo al centro del progetto più di ogni altro giocatore. Il calciatore ...

Corriere della Sera

...secondo cui il governo potrebbe eliminaremanovra la norma che introduce la soglia di 60 euro sotto la quale i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici. Intanto, ildi ......sembra essere improntato più che a effettuare veri e propri salvataggi a un'azione preordinata a portare solo in Italia i migranti che partonoLibia e da altri Paesi ". Torna ildelle ... Manovra, il pressing di Giorgetti: ora tutti devono rinunciare a qualcosa Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus nel mese di gennaio. Su di lui ora forte anche il Valencia di Gattuso ...L'operazione con la quale sono stati portati a bordo 27 migranti dalla Rise Above utilizzata per chiedere finanziamenti dalla Ong ...