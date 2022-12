(Di domenica 18 dicembre 2022) Daniel, storico leader dell’Argentina ai tempi di, ha parlatofinale a La Gazzetta dello Sport Daniel, storico leader dell’Argentina ai tempi di, ha parlatofinalea La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «L’Argentina gioca sempre perile la finale non mi sorprende. Non dimentichiamo che siamo campioni del Sudamerica. Unanalogo lo abbiamo vissuto a Italia 90, quando arrivammo in finale dopo aver perso la partita d’esordio. Non temo che possa ripetersi la storia perché siamo più. Se...

Calcio News 24

... Pochettino, Pesaola, Bilardo (ct Campione del Mondo nel 1986), Scaloni (attuale ct),, ... da tutta Europa, di circa mille sostenitori di&Co. A Napoli si sosterrà l'Argentina. ...... ma se ora la squadra sembra avere mille risorse e non solo, appunto,, è per lo spirito di ... dal sergente di ferroal Loco Bielsa passando anche per la scelta mediatica Maradona, e ... Passarella: «Messi come Maradona dovesse vincere il Mondiale. Noi più forti della Francia» La "Pulga" e "El Fideo" si ripresentano in finale otto anni dopo la sconfitta contro la Germania in Brasile, con sete di rivincita.L'ultimo atto della rassega iridata è realtà: a Lusail si sfidano Argentina e Francia, dopodiché il Mondiale in Qatar andrà agli archivi.