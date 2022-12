Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | risultati batterie La 4×100 mista protagonista con le seconde linee di lusso! Bene Mora e Panziera nei 200 dorso

(Di domenica 18 dicembre 2022) Bicchiere ancora mezzo pieno per la squadra azzurra nell’ultima giornata diaidi Melbourne arrivati al giorno di chiusura con ancora tanti verdetti da emettere. L’Italia si è presa altri tre posti in finale, che si sommano ai quattro già conquistati ieri, per l’ultima sessione di gare. In finale ci saranno Margheritae Lorenzonei 200, entrambi con il quarto tempo di ingresso, e la staffettamaschile con il terzo crono. Non è riuscito l’ingresso in finale, invece, ad una rabberciata staffettafemminile che ci ha provato chiudendo al nono posto e a Matteo Ciampi che non è riuscito a ripetere l’exploit cronometrico della staffetta sui 200 stile libero. Alla staffetta maschile ...

OA Sport

PROGRAMMAVASCA CORTA 2022 DOMENICA 18 DICEMBRE